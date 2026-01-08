Спасатели призвали украинцев никуда не уезжать из-за возможной критической ситуации на дорогах

15:50  08 января
14:59  08 января
12:44  08 января
В Киеве приспустили самый большой флаг Украины
08 января 2026, 15:50

08 января 2026, 15:50
иллюстративное фото: из открытых источников
В ГСЧС предупреждают о сложных погодных условиях в пятницу, 9 января

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный телеграмм-канал ведомства.

Обильный снег и метели ожидаются ночью и утром в Ровенской, Житомирской, Киевской (и в Киеве), Черниговской и Сумской областях.

Дождь с мокрым снегом в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

"Штормовой ветер (15-20 м/с) и вьюги: накроют Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Винницкую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Одесскую, Николаевскую и Харьковскую.

На дорогах большинства областей Украины будет очень скользко.

"Водители и пешеходы, будьте максимально внимательны! Из-за сильного ветра и гололеда ситуация на дорогах может быть критической. Планируйте свои поездки заранее. А лучше, по возможности, никуда не уезжайте!", – добавили в ведомстве.

Как сообщалось, в Украину идут 30-градусные морозы . Резко похолодание накроет нашу страну в середине января.

ГСЧС погода предупреждение зима
