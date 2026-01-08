Спасатели призвали украинцев никуда не уезжать из-за возможной критической ситуации на дорогах
В ГСЧС предупреждают о сложных погодных условиях в пятницу, 9 января
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный телеграмм-канал ведомства.
Обильный снег и метели ожидаются ночью и утром в Ровенской, Житомирской, Киевской (и в Киеве), Черниговской и Сумской областях.
Дождь с мокрым снегом в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
"Штормовой ветер (15-20 м/с) и вьюги: накроют Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Винницкую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Одесскую, Николаевскую и Харьковскую.
На дорогах большинства областей Украины будет очень скользко.
"Водители и пешеходы, будьте максимально внимательны! Из-за сильного ветра и гололеда ситуация на дорогах может быть критической. Планируйте свои поездки заранее. А лучше, по возможности, никуда не уезжайте!", – добавили в ведомстве.
Как сообщалось, в Украину идут 30-градусные морозы . Резко похолодание накроет нашу страну в середине января.