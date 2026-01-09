12:48  09 січня
На Сумщині чоловік впродовж 5 років ґвалтував онуку: йому загрожує довічне
11:26  09 січня
На Тернопільщині 57-річний чоловік приховано знімав у душі свою 21-річну сусідку
08:13  09 січня
Смертельний обгін на Одещині: одна людина загинула, четверо постраждалих
09 січня 2026, 12:35

На Прикарпатті "швидка" з дитиною застрягла на засніженій дорозі

09 січня 2026, 12:35
Скриншот із відео
На Прикарпатті карета екстреної медичної допомоги з хворою дитиною застрягла на засніженій дорозі дорогою до лікарні

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що через складні погодні умови автомобіль не зміг самостійно продовжити рух.

На допомогу медикам оперативно прибули рятувальники. Попри негоду, вони забезпечили проїзд "швидкої", щоби дитину якнайшвидше доправили до лікарні.

Як повідомляють у ДСНС, разом із добровільними пожежними командами рятувальники вже допомогли 38 мешканцям Прикарпаття, серед яких шестеро дітей.

Надзвичайники закликають водіїв бути обережними на дорогах та за можливості утримуватися від поїздок у період негоди.

Нагадаємо, станом на ранок 9 січня на дорогах України зберігаються складні погодні умови. За минулу добу зафіксовано 899 викликів про ДТП, з них 153 із потерпілими, є загиблі та травмовані.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині поліцейський офіцер громади врятував життя пенсіонерці, яка ледь не замерзла у сніговому заметі. Жінка провела під снігом кілька годин.

