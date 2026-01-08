В Украину идут 30-градусные морозы

иллюстративное фото: из открытых источников

В середине января Украину покроет значительное похолодание. В частности, температура воздуха в Киеве может опуститься почти до -27 градусов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ventusky.

На погодной карте подчеркивается, что достаточно холодным днем может стать четверг, 15 января.

Синоптики предполагают, что в этот день в период с 01:00 до 04:00 температура воздуха может ощущаться как -27 градусов.

Кое-где столбики термометра могут опуститься еще ниже.

Как сообщалось, в Украине из-за снегопадов и гололеда усложнилось движение на дорогах. Спасатели в регионах уже оказывают помощь гражданам.