Полиция предупреждает: из-за непогоды на дорогах – ДТП и осложненное движение

Фото: Telegram/Алексей Белошицкий

По состоянию на утро 9 января на дорогах Украины продолжают действовать усложненные погодные условия

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает RegioNews.

По его словам, за минувшие сутки по Украине зафиксировано 899 вызовов о ДТП, из них 153 с пострадавшими, погибли и травмированы. По Киеву – 124 сообщения о ДТП, 9 из них с травмированными.

Сегодня по состоянию на 8:00:

по Украине – 43 вызова о ДТП, 3 с пострадавшими;

по Киеву – 4 сообщения о ДТП, травмированных пока нет.

Ограничения для тяжеловесного транспорта остаются.

Ровенская область:

М-06 Киев – Чоп, 259–434 км;

Н-22 Устилуг – Луцк – Ровно, 130–156 км.

Житомирская область:

М-06 Киев – Чоп, 68–258 км.

Львовская область:

М-06 Киев – Чоп, 432–487 км.

Волынская область:

Н-22 Устилуг – Луцк – Ровно, 94–130 км.

Ивано-Франковская область:

Р-24 Татаров – Косов – Коломыя – Борщев – Каменец-Подольский, 134–170 км.

В то же время ограничения отменены на дорогах:

М-30 Стрый – Умань – Днепр – Изварино, 417–441 км;

Р-33 Винница – Турбов – Гайсин – Балта – M-16, 121–170 км.

На всех дорогах работают патрульные и снегоуборочная техника.

Из-за сложных погодных условий правоохранители призывают воздержаться от дальних поездок без необходимости.

Напомним, западные области Украины накрыли мощные снегопады и гололедица. В частности, в Ровенской области из-за непогоды на трассе Киев-Чоп чрезвычайники спасали автомобили из снежных заносов.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области полицейский офицер общины спас жизнь пенсионерке, которая едва не замерзла в снежном заносе. Женщина провела под снегом несколько часов.