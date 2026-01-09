08:27  09 января
Во Львовской области задержали мужчину, который пытался изнасиловать 14-летнюю девочку
08:13  09 января
Смертельный обгон в Одесской области: один человек погиб, четверо пострадавших
07:49  09 января
В Ровенской области 85-летняя женщина чуть не замерзла в сугробе – ее спас полицейский
UA | RU
UA | RU
09 января 2026, 09:05

Полиция предупреждает: из-за непогоды на дорогах – ДТП и осложненное движение

09 января 2026, 09:05
Читайте також українською мовою
Фото: Telegram/Алексей Белошицкий
Читайте також
українською мовою

По состоянию на утро 9 января на дорогах Украины продолжают действовать усложненные погодные условия

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает RegioNews.

По его словам, за минувшие сутки по Украине зафиксировано 899 вызовов о ДТП, из них 153 с пострадавшими, погибли и травмированы. По Киеву – 124 сообщения о ДТП, 9 из них с травмированными.

Сегодня по состоянию на 8:00:

  • по Украине – 43 вызова о ДТП, 3 с пострадавшими;
  • по Киеву – 4 сообщения о ДТП, травмированных пока нет.

Ограничения для тяжеловесного транспорта остаются.

Ровенская область:

  • М-06 Киев – Чоп, 259–434 км;
  • Н-22 Устилуг – Луцк – Ровно, 130–156 км.

Житомирская область:

  • М-06 Киев – Чоп, 68–258 км.

Львовская область:

  • М-06 Киев – Чоп, 432–487 км.

Волынская область:

  • Н-22 Устилуг – Луцк – Ровно, 94–130 км.

Ивано-Франковская область:

  • Р-24 Татаров – Косов – Коломыя – Борщев – Каменец-Подольский, 134–170 км.

В то же время ограничения отменены на дорогах:

  • М-30 Стрый – Умань – Днепр – Изварино, 417–441 км;
  • Р-33 Винница – Турбов – Гайсин – Балта – M-16, 121–170 км.

На всех дорогах работают патрульные и снегоуборочная техника.

Из-за сложных погодных условий правоохранители призывают воздержаться от дальних поездок без необходимости.

Напомним, западные области Украины накрыли мощные снегопады и гололедица. В частности, в Ровенской области из-за непогоды на трассе Киев-Чоп чрезвычайники спасали автомобили из снежных заносов.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области полицейский офицер общины спас жизнь пенсионерке, которая едва не замерзла в снежном заносе. Женщина провела под снегом несколько часов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
непогода погода Украина ДТП снег дороги гололед зима движение транспорта
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
"Орешник" как политическая истерика: почему Путин снова выбрал террор
09 января 2026, 09:58
Атака дронов на Кировоградской области: что известно
09 января 2026, 09:56
В Черкасской области ПВО обезвредила 10 дронов: повреждены дома
09 января 2026, 09:45
В полиции рассказали о последствиях российской атаки в Киевской области
09 января 2026, 09:30
Минобороны РФ сообщило об ударе "Орешником" по Украине: что известно
09 января 2026, 09:28
Угрожал "оружием": в Киеве будут судить мужчину за ограбление таксиста
09 января 2026, 08:56
Массированная комбинированная атака на Украину: РФ запустила 242 дрона и 36 ракет
09 января 2026, 08:49
Верховная Рада 13-14 января рассмотрит кадровые изменения в правительстве – Железняк
09 января 2026, 08:40
Террористические атаки РФ делают гарантии безопасности сомнительными
09 января 2026, 08:38
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Геннадий Друзенко
Все блоги »