В Ровенской области 85-летняя женщина чуть не замерзла в сугробе – ее спас полицейский

Иллюстративное фото: Нацполиция
В Ровенской области полицейский офицер общины спас жизнь пенсионерке, которая едва не замерзла в снежном заносе

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 8 января, около 13:00, к полицейскому офицеру Дубровицкой городской общине Евгению Черевку обратилась местная жительница с сообщением об исчезновении ее 85-летней крестной.

Правоохранитель вместе с коллегой немедленно приступили к поискам. Менее чем через час полицейский нашел дезориентированную и обессиленную женщину в снежном заносе, ориентировочно в нескольких сотнях метров от ее дома.

Пенсионерку, которая провела под снегом несколько часов, занесли в дом, укрыли термоодеялом и вызвали скорую.

Медики диагностировали поверхностное обморожение рук, ног и лица, после чего женщину немедленно госпитализировали в больницу.

Напомним, западные области Украины накрыли мощные снегопады и гололедица. В частности, в Ровенской области из-за непогоды на трассе Киев-Чоп чрезвычайники спасают автомобили из снежных заносов.

