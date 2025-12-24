Смертельное ДТП в Полтавской области: Audi сбил женщину, а еще трое автомобилей столкнулись

Фото: Нацполиция

Авария произошла 23 декабря около 16:20 на 356 километре автодороги Киев – Харьков – Довжанский. К сожалению, в результате ДТП погиб человек

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Как рассказали правоохранители, 36-летний водитель Audi сбил переходящую дорогу 37-летнюю женщину. К сожалению, от полученных травм она скончалась на месте. При этом к ДТП могут быть причастны и другие автомобили, покинувшие место аварии.

На этом же участке дороги столкнулись легковой автомобиль Toyota, Ford и грузовик Man с полуприцепом. В результате ДТП 46-летний водитель легкового автомобиля Ford и 52-летняя пассажирка автомобиля Toyota получили телесные повреждения и доставлены в больницу.

"По данному факту сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 УК. Обстоятельства и причины ДТП выясняет следствие", - сообщили в полиции.

