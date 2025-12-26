15:09  26 декабря
В Сумах возникла критическая ситуация с отоплением
14:48  26 декабря
На выходных в Украине ожидается мокрый снег, гололедица и сильный ветер
10:52  26 декабря
На Волыни водитель сбил военного и скрылся: полиция разыскивает виновника
26 декабря 2025, 13:15

В Киевской области иномарка влетела в грузовик: в ДТП погиб ребенок

26 декабря 2025, 13:15
Фото: Нацполиция
Авария произошла 25 декабря на участке автодороги сообщением Киев-Овруч в направлении поселка Иванков в Вышгородском районе. К сожалению, в результате ДТП погиб маленький мальчик

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

40-летняя женщина была за рулем Jeep Cheroke. Она на округлении проезжей части дороги допустила выезд на встречную полосу. В результате этого она столкнулась с грузовиком, за рулем которого находился 67-летний мужчина.

В результате аварии 8-летний мальчик, находившийся в салоне легковушки, погиб на месте. Еще двое детей получили травмы и госпитализированы медиками. Правоохранители возбудили уголовное производство.

Напомним, ранее на Львовщине произошло смертельное ДТП. 34-летняя водитель микроавтобуса Volkswagen T4 сбила на пешеходном переходе 51-летнюю женщину, погибшую на месте.

