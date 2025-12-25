В Киевской области Nissan влетел в Audi: три человека пострадали

Фото: Нацполиция

Авария произошла на 52 километре автодороги сообщением Киев-Одесса вблизи города Белая Церковь. В направлении столицы произошла авария с участием двух легковых автомобилей.

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно, 62-летний водитель Nissan совершал маневр разворота со стороны города Киев. Он не предпочел в движении, и потому столкнулся с Audi A6, за рулем которого находился 33-летний киевлянин.

В результате ДТП пострадали 64-летняя и 68-летний пассажиры Audi и водитель Nissan. Их госпитализировали медики. Обломки повредили еще один автомобиль, Volkswagen Golf, за рулем которого находился 40-летний мужчина.

"Следователи Белоцерковского районного управления полиции начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло потерпевшему повреждение средней тяжести (ч. 1 ст. 286 УКУ)", - сообщили в полиции.

Напомним, на Львовщине легковушка выехала с дороги и врезалась в дерево. Пострадали 19-летний водитель и 17-летний пассажир. Известно, что водитель управлял подвыпившим автомобилем.