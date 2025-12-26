Смертельна ДТП на Івано-Франківщині: загинув водій електроскутера

Фото: Національна поліція

У четвер, 25 грудня, на автодорозі Н-09 між селами Конюшки та Бабухів у Рогатинській громаді сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Внаслідок зіткнення електроскутера та автомобіля Mitsubishi Pajero загинув керманич скутера.

За даними поліції, водій легковика, 1987 року народження, мешканець Рогатина, не переконавшись у безпечності маневру, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив наїзд на скутер, яким керував чоловік 1979 року народження, житель Бурштина.

Внаслідок аварії потерпілий отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці події. Водій автомобіля був тверезий..

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Досудове розслідування триває.

