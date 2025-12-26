15:09  26 грудня
У Сумах виникла критична ситуація з опаленням
14:48  26 грудня
Вихідними в Україні очікується мокрий сніг, ожеледиця та сильний вітер
10:52  26 грудня
На Волині водій збив військового і втік: поліція розшукує винуватця
26 грудня 2025, 14:43

Смертельна ДТП на Івано-Франківщині: загинув водій електроскутера

26 грудня 2025, 14:43
Фото: Національна поліція
У четвер, 25 грудня, на автодорозі Н-09 між селами Конюшки та Бабухів у Рогатинській громаді сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Внаслідок зіткнення електроскутера та автомобіля Mitsubishi Pajero загинув керманич скутера.

За даними поліції, водій легковика, 1987 року народження, мешканець Рогатина, не переконавшись у безпечності маневру, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив наїзд на скутер, яким керував чоловік 1979 року народження, житель Бурштина.

Внаслідок аварії потерпілий отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці події. Водій автомобіля був тверезий..

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Київщині Nissan влетів у Audi. Аварія сталась на 52 кілометрі автодороги сполученням Київ-Одеса поблизу міста Біла Церква. Внаслідок ДТП постраждали 64-річна та 68-річний пасажири Audi та водій Nissan. Їх госпіталізували медики.

Івано-Франківська область ДТП смертельна ДТП скутер поліція
23 грудня 2025
