На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку

У понеділок, 8 грудня, на сходах центрального корпусу Надвірнянської районної лікарні виявили новонароджену дівчинку. Лікарі сподіваються, що мати повернеться за своєю дитиною

Про це пише ZAXID.NET, передає RegioNews.

Як розповів директор лікарні Сергій Ємельянчук, дитину вагою 2,8 кг та зростом 50 см знайшли близько 17:00. Немовля не старше двох днів.

"У пологовому будинку є вікно життя, але немовля залишили на сходах лікарні. Дитинка була гарно окутана, у памперсі, здорова", – зазначив Ємельянчук.

Про батьків наразі нічого не відомо.

У лікарні наголосили, що не засуджують цей вчинок, бо не знають обставин, які його спричинили. "Маленька крихітка на ім’я Анна Михайлівна найбільше потребує материнської любові та захисту", – додали медики.

Неонатологи спостерігатимуть за дівчинкою кілька днів, після чого її переведуть у дитячу лікарню.

Нагадаємо, 19 листопада жителька Житомира знайшла новороджену дитину поблизу смітників. Правоохоронці знайшли матір, яка так вчинила. Нею виявилась 15-річна місцева жителька.