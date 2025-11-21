14:02  22 листопада
На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
10:47  22 листопада
Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область ударними дронами
07:56  22 листопада
У Тернополі зростає кількість жертв після ракетного удару
21 листопада 2025, 16:59

Правоохоронці повідомили підозру депутату з Прикарпаття, який влаштував бійку із застосуванням зброї

21 листопада 2025, 16:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
ДБР повідомило про підозру депутату з Івано-Франківщини, який влаштував бійку із застосуванням зброї

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

"Повідомлено про підозру депутату Верховинської районної ради Івано-Франківської області, який також працює лісничим Путильського надлісництва філії "Подільський лісовий офіс" ДСГП "Ліси України". Йдеться про хуліганські дії із застосуванням вогнепальної зброї", – йдеться у повідомленні.

Інцидент стався у Вижницькому районі Чернівецької області. Наприкінці літа посадовець, перебуваючи в гостях у свого знайомого, вступив у словесну суперечку з іншим гостем. Депутат почав голосно лаятися, після чого повалив незнайомого чоловіка на землю та бив його руками й ногами по тулубу та голові. Знайомий посадовця намагався зупинити бійку, однак той не вгамувався. Натомість дістав із власного автомобіля автомат, ударив ним знайомого прикладом і здійснив постріл йому в ногу. Куля пройшла навиліт через стопу.

Після стрілянини депутат залишив місце події, а потерпілі звернулися до правоохоронців.

За скоєне йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Як повідомлялось, на Прикарпатті правоохоронці встановлюють обставини стрілянини в обласному центрі. Відомо, що чоловік здійснив постріли в центрі Івано-Франківська.

Прикарпаття Івано-Франківська область ДБР зброя депутат
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Стало відомо, скільки українців подали заявку на "Зимову підтримку"
22 листопада 2025, 15:11
Росіяни окупували ще 4 населені пункти на Донеччині
22 листопада 2025, 14:41
Україна оголосила у розшук Міндіча і Цукермана
22 листопада 2025, 14:16
На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
22 листопада 2025, 14:02
Єрмак очолить українську делегацію для переговорів із США та РФ
22 листопада 2025, 13:25
У ДБР оприлюднили перші результати розслідування у справі "Мідас"
22 листопада 2025, 13:12
"Нафтогаз" підписав важливу угоду про постачання газу із США
22 листопада 2025, 12:28
У Білорусі помилували десятки громадян України: подробиці
22 листопада 2025, 11:59
Українські прикордонники знищили рідкісну машину окупантів на Донеччині
22 листопада 2025, 11:22
У США сумніваються у перемозі України у війні з Росією
22 листопада 2025, 10:59
