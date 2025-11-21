Правоохоронці повідомили підозру депутату з Прикарпаття, який влаштував бійку із застосуванням зброї

ілюстративне фото: з відкритих джерел

ДБР повідомило про підозру депутату з Івано-Франківщини, який влаштував бійку із застосуванням зброї

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

"Повідомлено про підозру депутату Верховинської районної ради Івано-Франківської області, який також працює лісничим Путильського надлісництва філії "Подільський лісовий офіс" ДСГП "Ліси України". Йдеться про хуліганські дії із застосуванням вогнепальної зброї", – йдеться у повідомленні.

Інцидент стався у Вижницькому районі Чернівецької області. Наприкінці літа посадовець, перебуваючи в гостях у свого знайомого, вступив у словесну суперечку з іншим гостем. Депутат почав голосно лаятися, після чого повалив незнайомого чоловіка на землю та бив його руками й ногами по тулубу та голові. Знайомий посадовця намагався зупинити бійку, однак той не вгамувався. Натомість дістав із власного автомобіля автомат, ударив ним знайомого прикладом і здійснив постріл йому в ногу. Куля пройшла навиліт через стопу.

Після стрілянини депутат залишив місце події, а потерпілі звернулися до правоохоронців.

За скоєне йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

