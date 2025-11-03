14:09  03 листопада
03 листопада 2025, 12:07

На Прикарпатті нетверезий водій BMW спричинив смертельну ДТП: загинув 35-річний чоловік

03 листопада 2025, 12:07
Фото: пресслужба поліції
Поліцейські Івано-Франківщини затримали водія, якого підозрюють у смертельній дорожній аварії за участі трьох авто між Рогатином та Підгороддям 2 листопада близько 17:10

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За попередніми даними слідства, керманич BMW X5, 45-річний мешканець місцевої громади, на великій швидкості врізався в задню частину автомобіля Daewoo Sens, що їхав попереду в тому ж напрямку. Від удару легковик вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з Mazda CX-7 під керуванням 54-річного жителя Рогатина.

Водій Daewoo, 35-річний львів'янин, зазнав тяжких травм і загинув на місці. Крім того, постраждала 74-річна пасажирка Mazda – її госпіталізували з ушкодженнями, наразі медики надають необхідну допомогу. На місці працювали слідчі та експерти, які фіксували обставини ДТП і збирали доказову базу.

Працюють слідчі та експерти

Поліція встановила, що керманич BMW перебував у стані алкогольного сп'яніння. Водія Mazda також перевірили в медзакладі – він був тверезий. Підозрюваного затримали відповідно до ст. 208 КПК України, йому загрожує до 10 років позбавлення волі за ч. 3 ст. 286-1 ККУ – порушення правил дорожнього руху у стані сп'яніння, що призвело до загибелі людини.

Нагадаємо, на Одещині 21-річний водій "ВАЗа" у стані сильного алкогольного сп'яніння спричинив ДТП, у якій постраждали п'ятеро людей. За даними поліції, авто з'їхало з дороги та перекинулося.

ДТП Прикарпаття Івано-Франківська область смертельна ДТП BMW загиблий
