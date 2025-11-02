12:10  02 листопада
На Прикарпатті суддя скоїла смертельну ДТП: ДБР оголосило їй підозру
10:39  02 листопада
Росіяни пошкодили залізницю на Дніпропетровщині
08:33  02 листопада
В Одесі стався скандал через російську музику у нічному клубі
02 листопада 2025, 12:10

На Прикарпатті суддя скоїла смертельну ДТП: ДБР оголосило їй підозру

02 листопада 2025, 12:10
фото: ДБР
Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП на Івано-Франківщині за участі судді районного суду Тернопільської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За попередньою інформацією, увечері 31 жовтня 2025 року в одному з населених пунктів Івано-Франківського району суддя, керуючи автомобілем Lexus, здійснила наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу пішохідним переходом. Один із потерпілих загинув на місці події, інший отримав легкі тілесні ушкодження.

"Кримінальне провадження відкрито за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини", – йдеться у повідомленні.

У водійки відібрано зразки крові для проведення токсикологічної експертизи. За скоєне їй може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області 23-річний вчитель влаштував ДТП перебуваючи в нетверезому стані. Унаслідок аварії загинули 14-річний учень і 21-річний пасажир.

31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
07 серпня 2025
