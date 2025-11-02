На Прикарпатті суддя скоїла смертельну ДТП: ДБР оголосило їй підозру

фото: ДБР

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП на Івано-Франківщині за участі судді районного суду Тернопільської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За попередньою інформацією, увечері 31 жовтня 2025 року в одному з населених пунктів Івано-Франківського району суддя, керуючи автомобілем Lexus, здійснила наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу пішохідним переходом. Один із потерпілих загинув на місці події, інший отримав легкі тілесні ушкодження.

"Кримінальне провадження відкрито за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини", – йдеться у повідомленні.

У водійки відібрано зразки крові для проведення токсикологічної експертизи. За скоєне їй може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області 23-річний вчитель влаштував ДТП перебуваючи в нетверезому стані. Унаслідок аварії загинули 14-річний учень і 21-річний пасажир.