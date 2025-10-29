Фото: иллюстративное

Толчки зарегистрировали 29 октября в 11:11 по киевскому времени, сообщили в Главном центре специального контроля, передает RegioNews.

Эпицентр землетрясения располагался на территории Выгодского территориального общества, на глубине около двух километров. По предварительным данным, событие не имело разрушительных последствий, а колебания почвы были настолько слабы, что жители региона их не почувствовали.

Специалисты отмечают, что такие подземные толчки относятся к категории неощутимых и не представляют угрозы населению. Подобные микросейсмические явления естественны для этого региона и периодически фиксируются сейсмологами, поскольку Прикарпатье входит в зону умеренной сейсмической активности.

Напомним, в Стрыйском районе Львовской области 28 сентября зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0. Событие случилось на небольшой глубине 4 км, и хотя толчки почувствовали местные жители, угрозы для населения не было.