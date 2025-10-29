13:17  29 октября
Призвал к насилию над ТЦК: в Черниговской области судили YouTube-блогера
11:33  29 октября
На Замковой горе в Киеве конфликт между двумя прохожими завершился убийством
09:15  29 октября
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
UA | RU
UA | RU
29 октября 2025, 14:04

На Прикарпатье произошло землетрясение: подробности происшествия

29 октября 2025, 14:04
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В Калушском районе Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение магнитудой 1,4 балла по шкале Рихтера

Толчки зарегистрировали 29 октября в 11:11 по киевскому времени, сообщили в Главном центре специального контроля, передает RegioNews.

Эпицентр землетрясения располагался на территории Выгодского территориального общества, на глубине около двух километров. По предварительным данным, событие не имело разрушительных последствий, а колебания почвы были настолько слабы, что жители региона их не почувствовали.

Специалисты отмечают, что такие подземные толчки относятся к категории неощутимых и не представляют угрозы населению. Подобные микросейсмические явления естественны для этого региона и периодически фиксируются сейсмологами, поскольку Прикарпатье входит в зону умеренной сейсмической активности.

Напомним, в Стрыйском районе Львовской области 28 сентября зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0. Событие случилось на небольшой глубине 4 км, и хотя толчки почувствовали местные жители, угрозы для населения не было.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ивано-Франковская область землетрясение Прикарпатье сейсмическая зона толчки
На Прикарпатье выпало почти метр снега
29 октября 2025, 13:22
Привязал собаку к машине и тащил ее по дороге: на Прикарпатье отправили за решетку мужчину, убившего животное
28 октября 2025, 19:45
В Прикарпатье женщина из-за служб доставки торговала амфетамином
28 октября 2025, 12:15
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
На Юге украинские пограничники сожгли вражеские спецавтомобили
29 октября 2025, 16:26
В Тернополе мужчина пытался откупиться, чтобы его не везли в ТЦК
29 октября 2025, 16:15
Центральная ВВК начала отменять заключения о непригодности к военной службе, изданные на Днепропетровщине
29 октября 2025, 15:50
Хотела купить собаку: в Запорожье женщина перевела более 100 тысяч на счет мошенников
29 октября 2025, 15:45
Присвоение имущества завода "Арсенал" в Киеве: экс-чиновнице объявили подозрение
29 октября 2025, 15:42
Документалка "Куба и Аляска" харьковских парамедыкинь получила награду в Италии
29 октября 2025, 15:20
Украинские военные уничтожили российский флаг, который оккупанты повесили при въезде в Покровск
29 октября 2025, 15:19
В Киеве будут судить организаторов сети нелегальных онлайн-казино: оборот – около 83 млн грн
29 октября 2025, 15:15
Заложники в Луцке: мужчина угрожал трем детям и требовал отсрочку – приговор суда
29 октября 2025, 15:11
В Закарпатье разоблачили переправителя военнообязанных через границу за $7000
29 октября 2025, 14:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Алексей Гончаренко
Все блоги »