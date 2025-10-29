13:17  29 жовтня
29 жовтня 2025, 14:04

На Прикарпатті стався землетрус: подробиці події

29 жовтня 2025, 14:04
Фото: ілюстративне
У Калуському районі Івано-Франківської області зафіксували землетрус магнітудою 1,4 бала за шкалою Ріхтера

Поштовхи зареєстрували 29 жовтня о 11:11 за київським часом, повідомили у Головному центрі спеціального контролю, передає RegioNews.

Епіцентр землетрусу розташовувався на території Вигодської територіальної громади, на глибині близько двох кілометрів. За попередніми даними, подія не мала руйнівних наслідків, а коливання ґрунту були настільки слабкими, що мешканці регіону їх не відчули.

Фахівці зазначають, що такі підземні поштовхи належать до категорії невідчутних і не становлять загрози для населення. Подібні мікросейсмічні явища є природними для цього регіону та періодично фіксуються сейсмологами, оскільки Прикарпаття входить до зони помірної сейсмічної активності.

Нагадаємо, у Стрийському районі Львівщини 28 вересня зафіксували землетрус магнітудою 3,0. Подія сталася на невеликій глибині 4 км, і хоча поштовхи відчули місцеві мешканці, загрози для населення не було.

