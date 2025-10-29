На Прикарпатті випало майже метр снігу
Вершину гори Піп Іван Чорногірський засипало снігом. Подекуди висота переметів сягає 80 сантиметрів
Як передає RegioNews, про це повідомляють гірські рятувальники Прикарпаття.
"Станом на 09:20 29.10.2025 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість до 30 м. Вітер південно-західний 15-17 м/с., температура повітря -3°С. Перемети свіжого снігу на вершині місцями до 80 см", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні рятувальники попереджали про погіршення погодних умов у горах. У зв’язку із цим 29 та 30 жовтня було оголошено жовтий рівень небезпеки.
На Прикарпатті під час пожежі загинула дитинаВсі новини »
28 жовтня 2025, 07:56Карпати накриє штормовий вітер: синоптики попередили про небезпеку
28 жовтня 2025, 07:15У Карпатах на Говерлі рятувальники допомогли жительці Києва з дитиною
27 жовтня 2025, 07:58
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Центральна ВЛК почала скасовувати висновки про непридатність до військової служби, видані на Дніпропетровщині
29 жовтня 2025, 15:50Привласнення майна заводу "Арсенал" у Києві: експосадовиці оголосили підозру
29 жовтня 2025, 15:42Документалка "Куба і Аляска" харківських парамедикинь здобула нагороду в Італії
29 жовтня 2025, 15:20Українські військові знищили російський прапор, який окупанти повісили при в′їзді до Покровська
29 жовтня 2025, 15:19У Києві судитимуть організаторів мережі нелегальних онлайн-казино: обіг – близько 83 млн грн
29 жовтня 2025, 15:15Заручники у Луцьку: чоловік погрожував трьом дітям і вимагав відстрочку – вирок суду
29 жовтня 2025, 15:11На Закарпатті викрили переправника військовозобов'язаних через кордон за $7000
29 жовтня 2025, 14:58Пасажир загинув, водій зник: подробиці смертельної аварії на Житомирщині
29 жовтня 2025, 14:56На Закарпатті 59-річний водій збив пішохода: чоловік загинув на місці
29 жовтня 2025, 14:40На Харківщині підприємці і влада обговорять розвиток економіки регіону
29 жовтня 2025, 14:33
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі блоги »