На Прикарпатті випало майже метр снігу

фото: Гірські рятувальники Прикарпаття

Як передає RegioNews, про це повідомляють гірські рятувальники Прикарпаття.

"Станом на 09:20 29.10.2025 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість до 30 м. Вітер південно-західний 15-17 м/с., температура повітря -3°С. Перемети свіжого снігу на вершині місцями до 80 см", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні рятувальники попереджали про погіршення погодних умов у горах. У зв’язку із цим 29 та 30 жовтня було оголошено жовтий рівень небезпеки.