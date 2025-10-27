Фото: ГСЧС

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Жительница Киева вместе с 13-летним сыном находились на склоне горы Говерла и из-за резкого ухудшения погоды не могли самостоятельно спуститься. Женщина вызвала помощь.

Спасатели поддерживали связь с туристами и установили их координаты. Они добрались до женщины и ребенка и сопроводили их до базы "Заросляк".

Напомним, 8 октября во время спуска с Говерлы заблудились украинка и американец. Туристов нашли спасатели.