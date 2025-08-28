12:12  28 серпня
На Закарпатті жінку судитимуть за вербування українок для сексуального рабства
10:26  28 серпня
На Кіровоградщині у ДТП загинули шестеро людей, серед них дитина
11:57  28 серпня
На Київщині 45-річний чоловік побив до смерті власну матір
UA | RU
UA | RU
28 серпня 2025, 12:33

На Прикарпатті нетверезий водій спричинив ДТП, у якій постраждали три людини

28 серпня 2025, 12:33
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Поліція затримала чоловіка, який під час зіткнення двох автомобілів перебував у стані алкогольного сп’яніння

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

На Прикарпатті внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовано трьох людей. Інцидент стався 27 серпня близько 17:55 на дорозі між селами Хом’яківка та Марківці Тисменицької територіальної громади.

ДТП сталося між селами Хом’яківка та Марківці

За даними поліції, 52-річний житель Чернівецької області, керуючи автомобілем "Audi Q5", виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з "Citroën Berlingo" під керуванням 32-річного чоловіка з Коршівської громади. В результаті аварії обидва водії отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Також постраждав пасажир автомобіля "Audi", який також потрапив до медичного закладу.

У аварії постраждали троє людей

У лікарні поліцейські перевірили водіїв на стан алкогольного сп’яніння. Виявилося, що водій "Audi" перебував напідпитку - у його крові зафіксовано 2,24 проміле алкоголю. Чоловіка затримали у процесуальному порядку.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за керування транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило тілесні ушкодження потерпілим.

Раніше повідомлялося, на Київщині сталася смертельна ДТП за участю мотоцикла та двох автомобілів. Аварія трапилася у Боярці на Фастівщині, внаслідок чого загинув 33-річний мотоцикліст.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП Прикарпаття аварія Кримінальна відповідальність травми нетверезий водій
На Кіровоградщині у ДТП загинули шестеро людей, серед них дитина
28 серпня 2025, 10:26
Смертельна ДТП на Київщині: мотоцикл влетів у два автомобілі
27 серпня 2025, 20:26
На Житомирщині шукають свідків ДТП, в якій травмувалося дев’ятеро людей
27 серпня 2025, 18:23
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Навчання, гранти, робота: як на Харківщині допомагають ветеранам почати нове життя
28 серпня 2025, 13:17
Уражено російський корабель носій калібрів "Буян-М", – ГУР
28 серпня 2025, 13:08
На Закарпатті жінку судитимуть за вербування українок для сексуального рабства
28 серпня 2025, 12:12
Ворог просунувся на межі Дніпропетровської області та на Покровському напрямку, – DeepState
28 серпня 2025, 12:05
На Київщині 45-річний чоловік побив до смерті власну матір
28 серпня 2025, 11:57
У Києві підтвердили про загибель 14 людей після атаки РФ, серед них троє дітей
28 серпня 2025, 11:38
У Києві через російський обстріл постраждав офіс "Української правди"
28 серпня 2025, 11:35
У Києві оголосили 29 серпня Днем жалоби після нічного удару
28 серпня 2025, 11:13
Смертельна атака на столицю: серед 12 загиблих – троє дітей
28 серпня 2025, 10:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »