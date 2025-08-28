Фото: Національна поліція України

Поліція затримала чоловіка, який під час зіткнення двох автомобілів перебував у стані алкогольного сп’яніння

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

На Прикарпатті внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовано трьох людей. Інцидент стався 27 серпня близько 17:55 на дорозі між селами Хом’яківка та Марківці Тисменицької територіальної громади.

ДТП сталося між селами Хом’яківка та Марківці

За даними поліції, 52-річний житель Чернівецької області, керуючи автомобілем "Audi Q5", виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з "Citroën Berlingo" під керуванням 32-річного чоловіка з Коршівської громади. В результаті аварії обидва водії отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Також постраждав пасажир автомобіля "Audi", який також потрапив до медичного закладу.

У аварії постраждали троє людей

У лікарні поліцейські перевірили водіїв на стан алкогольного сп’яніння. Виявилося, що водій "Audi" перебував напідпитку - у його крові зафіксовано 2,24 проміле алкоголю. Чоловіка затримали у процесуальному порядку.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за керування транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило тілесні ушкодження потерпілим.

