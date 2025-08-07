Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Аварія сталась в селі Боднарів, що на Івано-Франківщині. Зіткнулися два автомобілі марки Opel. Попередньо, водій Opel Combo, рухаючись з боку Івано-Франківська в напрямку Калуша, у межах населеного пункту повертав ліворуч. У цей момент з ним зіткнувся Opel Zafira. Попередньо, водій другого авто не обрав безпечної швидкості.

Внаслідок удару Opel Combo перекинувся. Водій, 46-річний чоловік, постраждав. Його госпіталізували медики.

Також відомо, що в салоні Opel Zafira, крім водія 2003 року народження, перебували ще троє пасажирів.

Правоохоронці з'ясовують обставини.

