19:09  07 серпня
У Житомирі затримали підлітків, які вчинили теракт на замовлення РФ
18:11  07 серпня
На Одещині попрощалися з поліцейським, якого застрелили 5 серпня
16:21  07 серпня
У Тернополі невідомі влаштували стрілянину біля дитячого майданчика
UA | RU
UA | RU
07 серпня 2025, 23:00

На Прикарпатті зіткнулись іномарки: авто перекинулось

07 серпня 2025, 23:00
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Івано-Франківщині зіткнулись два авто марки Opel. Внаслідок аварії госпіталізували водія

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Аварія сталась в селі Боднарів, що на Івано-Франківщині. Зіткнулися два автомобілі марки Opel. Попередньо, водій Opel Combo, рухаючись з боку Івано-Франківська в напрямку Калуша, у межах населеного пункту повертав ліворуч. У цей момент з ним зіткнувся Opel Zafira. Попередньо, водій другого авто не обрав безпечної швидкості.

Внаслідок удару Opel Combo перекинувся. Водій, 46-річний чоловік, постраждав. Його госпіталізували медики.

Також відомо, що в салоні Opel Zafira, крім водія 2003 року народження, перебували ще троє пасажирів.

Правоохоронці з'ясовують обставини.

Нагадаємо, 3 серпня на Сумщині водій авто BMW не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та влетів у дерево. Легковик перетворився на купу металобрухту. На місці загинули 29-річний чоловік та його 16-річна пасажирка.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Івано-Франківськ
На Львівщині водій Skoda збив пішохода: молодик загинув на місці
07 серпня 2025, 13:14
Смертельна ДТП на Львівщині: загинули мотоцикліст і пішохід
07 серпня 2025, 09:57
Смертельна ДТП на Київщині: мотоцикліст загинув на місці
06 серпня 2025, 15:58
Всі новини »
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
У Харкові викрили нарколабораторію з товаром на 25 мільйонів гривень
08 серпня 2025, 00:12
Стало відомо, чому вчителі не можуть оформити відстрочку від мобілізації через Резерв+
07 серпня 2025, 23:44
Росіяни знову атакують Україну "Шахедами"
07 серпня 2025, 23:35
В Україні створили новий дрон-перехоплювач для боротьби із "Шахедами"
07 серпня 2025, 23:29
У Дніпрі затримали чоловіка, який ледь не спалив відділення Укрпошти
07 серпня 2025, 23:25
Із мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали понад 1000 людей
07 серпня 2025, 23:19
Росіяни "ховають" вкрадене українське зерно в експорті
07 серпня 2025, 22:45
В Україні різко подешевшали помідори
07 серпня 2025, 22:39
За підозрюваного у корупції ексголову Луганської ОВА Гайдая внесли заставу в розмірі 10 млн грн
07 серпня 2025, 22:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »