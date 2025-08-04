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04 августа 2025, 14:35

Пожар во львовской гостинице: шесть пострадавших, среди них — двое детей

04 августа 2025, 14:35
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фото: соцсети
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Сегодня во Львове произошел пожар в гостинице "Власта". Огонь охватил около 300 квадратных метров строения. На момент возгорания внутри находились люди

Об этом сообщил Львовский городской совет, передает RegioNews.

Отмечается, что всех жителей и работников оперативно эвакуировали.

По официальным данным, пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Все они госпитализированы. По информации медиков, угрозы их жизни нет – травмы считаются легкими.

Один из пострадавших мужчин испытал сильные ожоги. Предварительно взрыв произошел именно в его номере.

Причины взрыва выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа и экстренные службы.

Пожар почти полностью ликвидирован. Причину возгорания устанавливают.

Напомним, в понедельник, 4 августа, около 12:30 во Львове произошло возгорание в гостинице "Власта".

В январе во Львове горело общежитие.

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