Пожар во львовской гостинице: шесть пострадавших, среди них — двое детей
Сегодня во Львове произошел пожар в гостинице "Власта". Огонь охватил около 300 квадратных метров строения. На момент возгорания внутри находились люди
Об этом сообщил Львовский городской совет, передает RegioNews.
Отмечается, что всех жителей и работников оперативно эвакуировали.
По официальным данным, пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Все они госпитализированы. По информации медиков, угрозы их жизни нет – травмы считаются легкими.
Один из пострадавших мужчин испытал сильные ожоги. Предварительно взрыв произошел именно в его номере.
Причины взрыва выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа и экстренные службы.
Пожар почти полностью ликвидирован. Причину возгорания устанавливают.
Напомним, в понедельник, 4 августа, около 12:30 во Львове произошло возгорание в гостинице "Власта".
В январе во Львове горело общежитие.