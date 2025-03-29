Показывал половые органы несовершеннолетним: черкасские полицейские устанавливают личность мужчины

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В Черкассах продолжается розыск мужчины, который, по словам очевидцев, 28 марта демонстрировал несовершеннолетним непристойные жесты и половые органы

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

"В Черкасское райуправление полиции поступило сообщение о том, что в районе Дахновки в Черкассах неизвестный мужчина показывал несовершеннолетним непристойные жесты и половые органы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что очевидцы обратились на спецлинию 102. Однако мужчина покинул место еще до приезда полиции.

Полицейские внесли сведения в Единый учет. Личность нарушителя устанавливают работники криминальной полиции.

Напомним, в Черкасской судили мужчину, который напал на знакомую.

Ранее в Киевской области осудили мужчину за разбойное нападение на пенсионерку. Известно, что он угрожал женщине ножом.