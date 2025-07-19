Ракетная атака по Днепропетровщине: разрушена школа, есть погибшие
Сегодня, 19 июля, на Днепропетровщине российские войска ударили ракетой по Васильковской общине Синельниковского района, в результате чего два человека погибли
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
По его словам, уничтожены амбулатория, школа и учреждение культуры, повреждены частные дома.
Кроме того, из-за обломков или взрывной волны загорелись автомобили.
Число жертв может измениться, поскольку идет уточнение информации.
На месте работают спасатели и экстренные службы.
Напомним, в ночь на 19 июля город Павлоград, что на Днепропетровщине подвергся самой массированной атаке с начала полномасштабного вторжения.
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