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18 июля 2025, 15:20

Непогода на Прикарпатье: три села остались без транспортного сообщения

18 июля 2025, 15:20
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фото: из открытых источников
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Из-за сильных дождей в селе Гринява на Ивано-Франковщине затопило часть дороги, что временно прервало транспортное сообщение с селами Грамотное, Столбни и Пробойновка Белоберской общины

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, передает RegioNews.

По ее словам, без доезда остаются около 1000 жителей.

После спада воды специалисты приступят к работе по ликвидации последствий стихии. Необходимая техника уже подготовлена.

Напомним, 18 июля в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются сильные ливни.

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