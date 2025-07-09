Фото: полиция Ивано-Франковской области

В Яремче произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 9 июля около 14:00. В полицию поступило сообщение о столкновении на пешеходном переходе в черте города.

По предварительным данным правоохранителей, водитель "Opel Astra" остановился перед "зеброй", чтобы пропустить пешеходов. В этот момент сзади приблизился "Volkswagen Golf", водитель которого не выдержал безопасной дистанции и не успел затормозить. В результате этого произошло столкновение. Оба транспортных средства получили механические повреждения.

В результате аварии никто не пострадал. В медицинской помощи участники происшествия не нуждались. Алкотест показал, что оба водителя были трезвыми. Правоохранители составили на водителя "Volkswagen Golf" административный протокол по статье 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях - нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП.

После оформления происшествия движение транспорта на участке дороги полностью восстановили.

Напомним, на Волыни в ДТП травмировались три подростка: полиция выясняет обстоятельства аварии.