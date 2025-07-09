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В Ивано-Франковской области получил приговор военный, не выполнивший приказ командира. Он объяснил это своей религией

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Прикарпатье судили военного, который отказался выполнять приказ. Командир приказал ему о выезде в район выполнения задач в Славянске Донецкой области.

На суде военный вину не признал. Он заявил, что не может служить в армии и применять оружие. Это он аргументировал тем, что является членом Церкви адвентистов седьмого дня с 2013 года и попросил его оправдать.

Адвокат обвиняемого подчеркнула, что он не соглашался с мобилизацией, но не стал уклоняться от службы и не оставил воинскую часть самовольно.

"По убеждению суда, пребывание государства в правовом режиме военного положения является важной причиной, чтобы говорить о необходимости исполнения воинской обязанности всеми гражданами Украины, независимо от их вероисповедания", - говорит приговор суда.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

Напомним, ранее в Черкасской области за уклонение от мобилизации судили мужчину, который отказался получать "боевую повестку". Причиной он назвал то, что верит в религиозные принципы.