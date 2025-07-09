В ДТП в Тернопольской области погибли четыре человека

фото: Национальная полиция

Дорожно-транспортное происшествие произошло у села Синява Тернопольского района около 16:00. Четверо человек получили травмы несовместимые с жизнью

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Как сообщили в полиции, на дороге не разминулись грузовой автомобиль с легковой машиной.

"На месте происшествия работают следственные расследования преступлений в сфере ДТП. Они выясняют причины автотрощи, а также устанавливают погибших", - говорится в сообщении.

Напомним, в Тернопольской области водитель фургона сбил 11-летнего парня на электросамокате.