В ДТП в Тернопольской области погибли четыре человека
Дорожно-транспортное происшествие произошло у села Синява Тернопольского района около 16:00. Четверо человек получили травмы несовместимые с жизнью
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Как сообщили в полиции, на дороге не разминулись грузовой автомобиль с легковой машиной.
"На месте происшествия работают следственные расследования преступлений в сфере ДТП. Они выясняют причины автотрощи, а также устанавливают погибших", - говорится в сообщении.
Напомним, в Тернопольской области водитель фургона сбил 11-летнего парня на электросамокате.
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