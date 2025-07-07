Фото: полиция Днепропетровской области

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Синельниковском районе правоохранители разоблачили мужчину, пытавшегося сбыть боевое оружие и боеприпасы. По данным полиции, задержание произошло при попытке продажи автомата АКС-74, ручного гранатомета, шести гранат и четырех запалов. За этот арсенал злоумышленник просил 45 тысяч гривен.

Мужчина был задержан правоохранителями на продаже автомата АКС-74, гранатомета, 6 гранат и 4 запалах к ним

Правоохранители отмечают, что фигурантом оказался ранее уже имевший судимость 45-летний житель региона. Проведение операции по задержанию проходило с участием сотрудников Шахтерского отделения полиции Синельниковского района совместно со службой безопасности Украины. Все обнаруженные предметы изъяты и переданы на экспертизу.

Согласно сообщению полиции, мужчине уже объявлено о подозрении по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Следствие продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине у 46-летнего мужчины в гараже обнаружили боевой арсенал оружия.