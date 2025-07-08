На Тернопольщине чуть не утонул трехлетний ребенок
Во вторник, 8 июля, в одном из сел Почаевской общины в искусственном водоеме чуть не утонул трехлетний мальчик.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
По данным полиции, около 10 часов ребенок незаметно выбежал из двора и направился в соседское хозяйство, где находился самодельный водоем.
"Исчезновение мальчика сначала не заметили. Мать вышла на улицу, не нашла сына и побежала к соседям – там его и обнаружили в воде. Вместе с отцом вытащили ребенка из водоема", - сообщили правоохранители.
Бригада экстренной медицинской помощи предоставила мальчику первую медицинскую помощь. Ребенка реанимировали, однако состояние остается тяжелым.
Напомним, в Тернопольской области в реке утонул дедушка, который спасал внука.