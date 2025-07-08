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08 июля 2025, 15:59

На Тернопольщине чуть не утонул трехлетний ребенок

08 июля 2025, 15:59
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Во вторник, 8 июля, в одном из сел Почаевской общины в искусственном водоеме чуть не утонул трехлетний мальчик.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По данным полиции, около 10 часов ребенок незаметно выбежал из двора и направился в соседское хозяйство, где находился самодельный водоем.

"Исчезновение мальчика сначала не заметили. Мать вышла на улицу, не нашла сына и побежала к соседям – там его и обнаружили в воде. Вместе с отцом вытащили ребенка из водоема", - сообщили правоохранители.

Бригада экстренной медицинской помощи предоставила мальчику первую медицинскую помощь. Ребенка реанимировали, однако состояние остается тяжелым.

Напомним, в Тернопольской области в реке утонул дедушка, который спасал внука.

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