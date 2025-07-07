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07 июля 2025, 16:20

В Черкасской области двое подростков-мотоциклистов попали в ДТП

07 июля 2025, 16:20
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фото: полиция Черкасской области
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Двое подростков попали в больницу после серьезной аварии

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

В селе Кицинцы Черкасской области полицейские расследуют дорожно-транспортное происшествие с участием двух несовершеннолетних мотоциклистов. Авария произошла 6 июля примерно в 18:30. По предварительной информации правоохранителей, 13-летний парень, который управлял мотоциклом "Viper ZS200A", двигался с нарушением правил безопасности. Из-за превышения скорости он не смог удержать управление и столкнулся с другим мотоциклом - "VOGE 300 rally", которым управлял 15-летний подросток.

ДТП, в котором пострадали двое несовершеннолетних мотоциклистов

В результате столкновения оба водителя получили травмы разной степени тяжести. Несовершеннолетние мотоциклисты были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Информация о характере их повреждений пока не разглашается.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего травмирование лиц, возбуждено уголовное производство в соответствии с частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним о смертельном ДТП в Киеве: мотоциклист на большой скорости влетел в BMW.

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Черкасская область ДТП мотоциклист дети дорога пострадавшие авария полиция
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