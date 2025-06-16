В Винницкой области в реке Южный Буг утонул человек
Трагическое событие произошло 12 июня в селе Маньковка Тульчинского района. Местная жительница утонула в реке Южный Буг
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Винницкой области, передает RegioNews.
Местные жители обнаружили в реке утопленницу. Бойцы ГСЧС достали из водоема тело погибшей 67-летней женщины.
"Обстоятельства трагедии выясняются следователями Нацполиции", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее на одной из баз отдыха Винницкой области во время катания на катамаране утонул молодой парень.
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