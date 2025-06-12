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12 июня 2025, 10:20

15-летняя школьница помогла разоблачить попытку теракта в центре Ивано-Франковска

12 июня 2025, 10:20
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Служба безопасности Украины и Нацполиция сорвали попытку теракта в центре Ивано-Франковска

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

В центральном парке Ивано-Франковская Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией сорвала подготовку к масштабному теракту. По предварительным данным, российские спецслужбы пытались использовать несовершеннолетнюю местную жительницу для организации взрыва в людном месте.

куратор по фсб поручил девушке собирать взрывное устройство в арендованной квартире Фото: СБУ.
Куратор ФСБ поручил девочке собирать взрывное устройство в съемной квартире Фото: СБУ.

Правоохранители сообщили, что российский агент вышел на 15-летнюю школьницу в мессенджере и предложил ей деньги в обмен на изготовление самодельного взрывного устройства.

По плану куратора школьница должна была перенести самодельное взрывное устройство в центральный парк в час пик. Тогда взрывчатку планировали взорвать дистанционно вместе с самой исполнительницей, чтобы скрыть следы преступления и убить как можно больше гражданских.

Впрочем, еще до того, как дело зашло слишком далеко, девочка сообщила о подозрительном контакте из-за чат-бота СБУ "Спали ФСБшника". Это позволило украинским спецслужбам взять под контроль ситуацию. Они задокументировали весь процесс: от первого контакта и вербовки до инструкций по сбору взрывчатки.

По факту происшествия открыто уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины - "военные преступления". СБУ устанавливает все лица, причастные к попытке теракта. Операция производилась под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине мужчина взорвался на неизвестном взрывном устройстве.

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теракт СБУ взрыв Ивано-Франковск Украина ФСБ РФ полиция
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