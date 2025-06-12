Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

В центральном парке Ивано-Франковская Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией сорвала подготовку к масштабному теракту. По предварительным данным, российские спецслужбы пытались использовать несовершеннолетнюю местную жительницу для организации взрыва в людном месте.

Куратор ФСБ поручил девочке собирать взрывное устройство в съемной квартире Фото: СБУ.

Правоохранители сообщили, что российский агент вышел на 15-летнюю школьницу в мессенджере и предложил ей деньги в обмен на изготовление самодельного взрывного устройства.

По плану куратора школьница должна была перенести самодельное взрывное устройство в центральный парк в час пик. Тогда взрывчатку планировали взорвать дистанционно вместе с самой исполнительницей, чтобы скрыть следы преступления и убить как можно больше гражданских.

Впрочем, еще до того, как дело зашло слишком далеко, девочка сообщила о подозрительном контакте из-за чат-бота СБУ "Спали ФСБшника". Это позволило украинским спецслужбам взять под контроль ситуацию. Они задокументировали весь процесс: от первого контакта и вербовки до инструкций по сбору взрывчатки.

По факту происшествия открыто уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины - "военные преступления". СБУ устанавливает все лица, причастные к попытке теракта. Операция производилась под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине мужчина взорвался на неизвестном взрывном устройстве.