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02 июня 2025, 21:30

Масштабная схема "путешествий" для уклонистов: полиция раскрыла организаторов

02 июня 2025, 21:30
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители разоблачили злоумышленников, занимавшихся незаконной переправкой военнообязанных граждан за границу. Для этого они фиктивно трудоустраивали их водителями

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили масштабную схему незаконной переправки военнообязанных через государственную границу. В течение 2022-2023 годов злоумышленники переправили за границу по меньшей мере 126 человек. Известно, что к схеме был причастен 21 человек.

Участники группы искали военнообязанных, которые не могли уехать за границу. За денежное вознаграждение они фиктивно трудоустраивали "клиентов" как водителей у физических лиц предпринимателей.

Полицейские провели 24 санкционированных обыска по местам жительства фигурантов и их автотранспорте на территории Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областей и в Киеве.

Злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее во Львовской области разоблачили мужчину, который продавал фиктивные документы о трудоустройстве водителем гуманитарной помощи. За эту "услугу" он просил 4500 долларов.

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