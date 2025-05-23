В Ивано-Франковске нашли мертвым 18-летнего парня
Милиционеры обнаружили тело молодого парня возле одного из стадионов во Франковске. Полиция зарегистрировала уголовное производство
Об этом сообщает местное издание "Курс", передает RegioNews.
23 мая в Ивано-Франковске нашли мертвым 18-летнего парня из Калушского района. Его тело обнаружили возле стадиона "Рух", как сообщили журналистам правоохранители.
Полиция зарегистрировала уголовное производство по статье 115 Уголовного Кодекса (самоубийство). Тело направили в морг для проведения экспертизы и установления причин смерти.
Напомним, ранее в центре Винницы обнаружили мертвым 17-летнего парня. Правоохранители выясняют причины смерти.
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