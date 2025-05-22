В центре Винницы нашли мертвым 17-летнего парня
В четверг, 22 мая, утром в Виннице на улице Соборной местные обнаружили парня без признаков жизни
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Полицейские установили личность парня – им оказался 17-летний виннитчанин. Его тело направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти.
Все обстоятельства происшествия выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа и криминалисты.
Напомним, вечером 20 мая под Винницей в водоеме обнаружили тело 36-летней женщины.
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