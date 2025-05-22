На Полтавщине 28-летний мужчина предстанет перед судом за жестокое убийство ребенка

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Следователи полиции Полтавщины завершили досудебное расследование о жестоком убийстве двухлетней девочки, которое произошло в феврале 2024 года в Решетиловке

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В совершении преступления обвиняют 28-летнего сожителя матери ребенка. Он был задержан сразу после трагедии.

По данным следствия, в ночь на 22 февраля мужчина избил дочь своей сожительницы кулаками и ударил ее головой о стену. Таким образом он пытался "успокоить" ребенка, который плакал и не давал ему спать.

Когда понял, что девочка не представляет признаков жизни, вынес ее тело через окно в летнюю кухню, завернул в одеяло и спрятал под матрацами и другими вещами.

Обвинительный акт вже направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в феврале в Полтавской области нашли мертвую 2-летнюю девочку. На теле ребенка были следы насильственной смерти.

Ранее сообщалось, что жители Миргородского района Полтавщины объявили подозрение в умышленном убийстве своего новорожденного ребенка.