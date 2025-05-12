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12 мая 2025, 12:59

В Одесской области будут судить работницу правоохранительных органов, которая за 3000 долларов предлагала мужчинам беспрепятственно уехать за границу

12 мая 2025, 12:59
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии Службы безопасности и Госпогранслужбы завершили досудебное расследование в отношении должностной лица правоохранительного органа, которая организовала схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как отмечается, начальница группы инспекторов на одном из пунктов пропуска в Одесской области за 3000 долларов США предлагала "клиентам" беспрепятственно пересечь границу с Молдовой. По предварительной договоренности, мужчины прибывали в выходной день, а злоумышленница лично выпускала их, не проводя надлежащей проверки документов.

В частности установлено, что чиновник пропустила автомобиль, в котором находились две женщины и мужчина, однако в базу внесла только женщин.

Она была разоблачена при получении очередной взятки. В настоящее время она отстранена от должности. Ей грозит до 4 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области мужчина пытался выехать из Украины за взятку.

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