Фото: Нацполиция

В Харьковской области сообщили о подозрении мужчине, который угрожал ножом сотрудникам ТЦК. Теперь ему может грозить лишение свободы

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 29 апреля в Новобаварском районе. 29-летний мужчина агрессивно вел себя, когда сотрудники ТЦК проверяли его документы.

С заявлением в милицию обратился сотрудник ТЦК. Он рассказал, что злоумышленник не прошел проверку военно-учетных документов и во время конфликта угрожал ему ножом.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Чернигове мужчина бросил "коктейль Молотова" в здание ТЦК . Оказалось, что сделал он это по заказу россиян.Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.