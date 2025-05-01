13:56  01 мая
В Ровно младенца выбросили на мусорку: полиция сообщила подробности
13:17  01 мая
В поле на Херсонщине фермер подорвался на мине
11:55  01 мая
На Киевщине задержали мужчину, который пытался похитить 6-летнюю девочку
UA | RU
UA | RU
01 мая 2025, 14:49

В Ивано-Франковске авто сбило парня на электросамокате: пострадавший в больнице

01 мая 2025, 14:49
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Ивано-Франковске авто сбило водителя электросамоката, полиция выясняет обстоятельства ДТП

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло, 30 апреля, около полуночи, по улице Ивасюка.

21-летний местный житель, управляя автомобилем "Toyota Prius", на неосвещенном участке дороги, совершил наезд на 19-летнего парня, который вне пешеходного перехода пересекал дорогу на электросамокате.

В результате ДТП водитель двухколесного получил травмы. Его госпитализировали.

Водитель автомобиля – трезв. У водителя электросамоката отобрана кровь для проведения экспертизы на состояние опьянения.

По данному факту следователи возбудили уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, во Львовской области пьяный водитель сбил подростка на электросамокате.

Ранее в Ровно пенсионер получил тяжелые травмы из-за наезда самоката. В результате удара мужчина получил тяжелую травму – перелом черепа.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ивано-Франковск авто полиция ДТП наезд электросамокат
В ДТП с мотоциклами в Хмельницкой области травмировались четверо подростков
01 мая 2025, 12:54
Под Львовом столкнулись Tesla, "Жигули" и "ГАЗель": пострадали два человека
01 мая 2025, 05:06
Все новости »
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
Нападение на Стерненко: в СБУ показали фото задержанной
01 мая 2025, 14:35
За неделю Сухопутные войска сбили более 200 российских дронов
01 мая 2025, 14:30
На Закарпатье умерла самая старая монахиня Украины
01 мая 2025, 14:25
В прокуратуре показали последствия удара по АЗС в Харькове
01 мая 2025, 14:20
В Харьковской области идентифицировали оккупанта, который угрожал гражданскому оружию
01 мая 2025, 14:20
В Ровно младенца выбросили на мусорку: полиция сообщила подробности
01 мая 2025, 13:56
Удар по Харькову: россияне атаковали город беспилотниками, есть попадание
01 мая 2025, 13:55
На активиста Сергея Стерненко совершено нападение: что известно
01 мая 2025, 13:40
Россияне атаковали с дрона женщину в пригороде Херсона
01 мая 2025, 13:37
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Юрий Бутусов
Все блоги »