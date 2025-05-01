В Ивано-Франковске авто сбило парня на электросамокате: пострадавший в больнице
В Ивано-Франковске авто сбило водителя электросамоката, полиция выясняет обстоятельства ДТП
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло, 30 апреля, около полуночи, по улице Ивасюка.
21-летний местный житель, управляя автомобилем "Toyota Prius", на неосвещенном участке дороги, совершил наезд на 19-летнего парня, который вне пешеходного перехода пересекал дорогу на электросамокате.
В результате ДТП водитель двухколесного получил травмы. Его госпитализировали.
Водитель автомобиля – трезв. У водителя электросамоката отобрана кровь для проведения экспертизы на состояние опьянения.
По данному факту следователи возбудили уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, во Львовской области пьяный водитель сбил подростка на электросамокате.
Ранее в Ровно пенсионер получил тяжелые травмы из-за наезда самоката. В результате удара мужчина получил тяжелую травму – перелом черепа.