фото: полиция

ДТП произошло в среду, 30 апреля, около 21:20 в селе Берездов Шепетовского района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Так, 17-летний местный житель на мотоцикле Tekken сбил 14-летнюю девочку, которая шла по обочине. После этого мотоциклист, не справившись с управлением, столкнулся с другим мотоциклом Forte под управлением 15-летнего подростка, двигавшегося во встречном направлении.

В результате ДТП оба водителя и 15-летний пассажир мотоцикла Forte получили травмы, их госпитализировали. Девочка-пешеход также травмировалась, ей оказали медпомощь на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 27 апреля во Львовской области в результате ДТП погиб 12-летний мотоциклист.