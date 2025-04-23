В Ровно пенсионер получил тяжелые травмы из-за наезда самоката

фото: Национальная полиция

На днях в Ровно на улице Драгоманова неизвестный на электросамокате совершил наезд на 78-летнего местного жителя

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате удара мужчина получил тяжелую травму – перелом черепа. Его госпитализировали в больницу. Водитель после инцидента скрылся с места происшествия.

Полиция открыла уголовное производство по статье 291 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности на транспорте, что повлекло тяжкие последствия.

Правоохранители обращаются к свидетелям события или всем, кто имеет какую-либо информацию о личности кормчего самоката, звонить по телефону 102.

Напомним, водитель электросамоката, который насмерть сбил человека в Киеве, получил условное наказание.