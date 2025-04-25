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Злоумышленник пытался спасти потерпевшего, даже проводил сердечно-легочную реанимацию. Однако от полученных травм пострадавший скончался

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Правоохранители задержали 44-летнего мужчину, который убил знакомого до смерти. 23 апреля во время застолья он поссорился со своим 39-летним знакомым. Это переросло в конфликт.

Во время ссоры мужчина нанес знакомому многочисленные удары руками по голове и телу гостя. Злоумышленник вытащил пострадавшего из квартиры на лестничную клетку и даже проводил сердечно-легочную реанимацию. Однако когда медики приехали, они констатировали смерть потерпевшего.

"По факту умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшему, следователи сообщили 44-летнему жителю областного центра о подозрении", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в столице задержали жителя Житомира, подозреваемого в смертельном избиении знакомого. В результате избиения пострадавшего госпитализировали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, внутримозговым кровоизлиянием, многочисленными ушибами головы, от которых мужчина за несколько дней скончался.