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Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.

Полицию вызвала местная жительница. Женщина заметила, что 35-летний мужчина и его 26-летняя жена вернулись домой без своей дочери.

Во время первоочередных мер полицейские обнаружили младенца в дачном доме с травмами средней тяжести. По предварительным данным, ребенок находился без присмотра около полутора часов. Младенца госпитализировали в реанимационное отделение.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Напомним, в Киевской области будут судить женщину, которая находясь в состоянии алкогольного опьянения, стулом забила до смерти младенца. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.