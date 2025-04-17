Жестокое убийство в Ивано-Франковске: подозрение получил третий подросток
Полиция Прикарпатья сообщила подозрение третьему подростку по делу об убийстве 19-летнего жителя Ивано-Франковска
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции, передает RegioNews.
Отмечается, что следователи инкриминируют трем несовершеннолетним совершение особо тяжкого преступления, предусмотренного п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса.
Двум 14-летним фигурантам суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей.
Меру пресечения третьему подозреваемому изберут в ближайшее время.
Напомним, полицейские уже объявили подозрения двум 14-летним подросткам , которые жестоко убили 19-летнего юношу в Ивано-Франковске. Его тело было обнаружено на окраине города, возле Волчинецких холмов.
Жестокое убийство 19-летнего парня в Ивано-Франковске: 14-летним подросткам объявили подозренияВсе новости »
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