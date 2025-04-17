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Полицейские объявили подозрения подросткам, убившим 19-летнего юношу в Ивано-Франковске. Фигуранты нанесли ему многочисленные удары ножом

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Тело 19-летнего парня с признаками насильственной смерти правоохранители обнаружили ночью 16 апреля. Полицейские установили лиц, причастных к убийству. Речь идет о двух 14-летних местных подростках.

Следователи выяснили, что несовершеннолетние, введя потерпевшего в заблуждение, умышленно заманили его в лесопарковую зону, чтобы убить. Подростки нанесли ранения парню во время спуска с Волчинецких холмов. Затем завладели его личным имуществом, а тело спрятали в лесу.

Полицейские задержали двух злоумышленников. Им инкриминируют умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц с особой жестокостью.

Решается вопрос о процессуальном статусе третьего участника преступления – 15-летнего парня.

Местные СМИ пишут, что подростки вырезали жертве глаза и снимали жестокое убийство на видео.

Расследование продолжается. Полиция выясняет все детали и роли каждого из задержанных.

Напомним, тело 19-летнего юноши с ножевыми ранениями полицейские обнаружили на окраине Ивано-Франковска, близ Волчинецких холмов.