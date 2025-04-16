Фото: Нацполиция

В Одессе будут судить мужчину, который систематически избивал маленьких детей. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Одесской области, передает RegioNews.

В Одессе будут судить 27-летнего мужчину, который систематически избивал двухмесячную дочь и двухлетнего сына. Однажды он нанес им телесные повреждения разной степени тяжести.

По словам правоохранителей, инцидент произошел осенью 2024 года. Тогда стало известно, что отец в течение двух месяцев избивал дочь, когда та плакала. Таким образом он "успокаивал" младенца.

24-летняя мать ребенка вызвала "скорую", когда состояние ребенка ухудшилось. Она сказала, что просто боялась противостоять своему мужу.

В полиции сообщили, что также обследуют в больнице двухлетнего мальчика. У него, предварительно, закрытый перелом бедра. Также у мальчика диагностировали закрытый перелом бедренной кости, ссадины и кровоподтеки. У девочки – множественные синяки, закрытые переломы ребер, ушибы легких и головного мозга, что привело к коме.

Сейчас детей отправили в государственное детское учреждение. 27-летнему мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит до 8 лет заключения.

Напомним, ранее в Полтавской области избили трехлетнего ребенка. Подозревают, что это могло сделать отчим. Правоохранители начали расследование и ищут свидетелей.