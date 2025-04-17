Жорстоке вбивство в Івано-Франківську: підозру отримав третій підліток
Поліція Прикарпаття повідомила підозру третьому підлітку у справі про вбивство 19-річного мешканця Івано-Франківська
Про це повідомила пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.
Зазначається, що слідчі інкримінують трьом неповнолітнім вчинення особливо тяжкого злочину, передбаченого п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Двом 14-річним фігурантам суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Запобіжний захід третьому підозрюваному оберуть найближчим часом.
Нагадаємо, поліцейські вже оголосили підозри двом 14-річним підліткам, які жорстоко вбили 19-річного юнака в Івано-Франківську. Його тіло виявили на околиці міста, поблизу Вовчинецьких пагорбів.
Жорстоке вбивство 19-річного хлопця в Івано-Франківську: 14-річним підліткам оголосили підозриВсі новини »
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