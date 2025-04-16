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16 апреля 2025, 13:01

В Ивано-Франковске трое несовершеннолетних убили 19-летнего парня

16 апреля 2025, 13:01
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фото: полиция
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Тело 19-летнего юноши с ножевыми ранениями полицейские обнаружили на окраине Ивано-Франковска, близ Волчинецких холмов

Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.

"Трех несовершеннолетних парней, причастных к преступлению, полицейские установили за считанные минуты. Двое из них были задержаны в процессуальном порядке", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Полицейские работают с задержанными.

Подробности от полиции ожидаются позже.

Напомним, в Хмельницкой области 18-летний юноша порезал трех знакомых. Его задержали.

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Ивано-Франковск убийство подростки несовершеннолетний задержание
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