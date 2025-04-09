05:55  09 апреля
В Запорожье полицейский стрелял в вооруженного ножом хулигана
04:20  09 апреля
Перед Пасхой дорожает мука: сколько будут платить украинцы за килограмм
08:30  09 апреля
Мать нашла на чердаке в петле: в Одесской области повесился 15-летний ребенок
UA | RU
UA | RU
09 апреля 2025, 09:45

На Прикарпатье ликвидировали масштабное производство психотропов

09 апреля 2025, 09:45
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Полиция Прикарпатья вместе с СБУ разоблачила масштабную нарколабораторию, где производили психотропные вещества. Участникам преступной группировки выдвинуто подозрение

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Незаконный бизнес организовал 45-летний житель Калуша. К преступной деятельности он привлек еще двух подельников – 34-летнего калушанина и 34-летнюю жительницу Ивано-Франковска.

В ходе досудебного расследования установлено, что фигуранты осуществляли синтез "амфетамина" в гаражном помещении и на берегу реки Лимница.

Правоохранители установили каналы поставок прекурсоров, места изготовления, хранения и фасовки наркотического средства и психотропных веществ.

Лидер преступной группы напрямую отвечал за процесс изготовления "амфетамина". Другие участники занимались фасовкой и хранением запрещенных веществ в значительных размерах с целью дальнейшего сбыта, а также транспортировкой прекурсоров и необходимого оборудования.

Полицейские провели 16 санкционированных обысков по местам жительства фигурантов, в подсобных помещениях и транспортных средствах.

В частности, выявлены и изъяты химические вещества, лабораторное оборудование, денежные средства, полученные преступным путем, мобильные телефоны, банковские карточки, компьютерная техника и другие вещественные доказательства.

Трем фигурантам сообщили о подозрениях. Суд избрал подозреваемым меры пресечения.

Напомним, в Днепропетровской области наркодилеры обустроили лаборатории с миллионным оборотом. Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении десяти участников преступной наркогруппировки.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
наркотики Ивано-Франковск полиция нарколаборатория амфетамин наркобизнес
Торговля кокаином в больнице: в Киеве будут судить бывшего хирурга
08 апреля 2025, 15:10
Житель Днепра, продававший психотропы на территории Одесщины, может сесть на 12 лет
08 апреля 2025, 11:42
Все новости »
04 апреля 2025
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...
03 апреля 2025
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация по состоянию на 9 апреля
09 апреля 2025, 11:00
В Киеве во время пожара в многоэтажке погиб мужчина
09 апреля 2025, 10:55
В Харьковской области осудили предателя, который сотрудничал с оккупационными властями в Купянске
09 апреля 2025, 10:52
Заплатил $30 тысяч за побег, а попал в ВСУ: история бойца с позывным "Рико"
09 апреля 2025, 10:32
С начала военного положения пограничников пытались подкупить более 17 млн грн
09 апреля 2025, 10:27
ТЦК ушли на фронт: почти 70% "пригодных" перевели в боевые части, ― СМИ
09 апреля 2025, 10:15
В Донецкой области вражеские "шахеды" атаковали отделение "Укрпочты"
09 апреля 2025, 09:59
ВСУ уничтожили важный пункт управления оккупантов на Херсонщине
09 апреля 2025, 09:55
Войска РФ обстреляли две общины Николаевщины: в ОВА рассказали о последствиях
09 апреля 2025, 09:25
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Все публикации »
Юрий Бутусов
Игорь Луценко
Сергей Фурса
Все блоги »