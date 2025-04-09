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Полиция Прикарпатья вместе с СБУ разоблачила масштабную нарколабораторию, где производили психотропные вещества. Участникам преступной группировки выдвинуто подозрение

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Незаконный бизнес организовал 45-летний житель Калуша. К преступной деятельности он привлек еще двух подельников – 34-летнего калушанина и 34-летнюю жительницу Ивано-Франковска.

В ходе досудебного расследования установлено, что фигуранты осуществляли синтез "амфетамина" в гаражном помещении и на берегу реки Лимница.

Правоохранители установили каналы поставок прекурсоров, места изготовления, хранения и фасовки наркотического средства и психотропных веществ.

Лидер преступной группы напрямую отвечал за процесс изготовления "амфетамина". Другие участники занимались фасовкой и хранением запрещенных веществ в значительных размерах с целью дальнейшего сбыта, а также транспортировкой прекурсоров и необходимого оборудования.

Полицейские провели 16 санкционированных обысков по местам жительства фигурантов, в подсобных помещениях и транспортных средствах.

В частности, выявлены и изъяты химические вещества, лабораторное оборудование, денежные средства, полученные преступным путем, мобильные телефоны, банковские карточки, компьютерная техника и другие вещественные доказательства.

Трем фигурантам сообщили о подозрениях. Суд избрал подозреваемым меры пресечения.

Напомним, в Днепропетровской области наркодилеры обустроили лаборатории с миллионным оборотом. Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении десяти участников преступной наркогруппировки.