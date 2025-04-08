Житель Днепра, продававший психотропы на территории Одесщины, может сесть на 12 лет
Полицейские предотвратили сбыт психотропов жителем Днепра на территории южного региона
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
На днях в Одессе полицейские остановили легковушку под управлением 20-летнего жителя Днепра. Во время общения с кормчей были обнаружены внешние признаки опьянения, впрочем, пройти осмотр на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, он отказался. Следовательно, в отношении мужчины был составлен протокол и выписан штраф.
После этого правоохранители провели осмотр транспортного средства, в салоне которого обнаружили расфасованные вещества с характерной маркировкой. Правоохранители изъяли у мужчины 140 свертков с веществом, которое, по результатам экспресс-теста, оказалось психотропным. Ее происхождение и точный вес установят экспертные исследования.
Правоохранители выяснили, что он накануне связался с неустановленным лицом, которое за денежное вознаграждение поручило ему перевезти психотропные вещества из Днепра в Одессу и Николаев для дальнейшего сбыта.
Водителю грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Одесской области разыскивают подростка.