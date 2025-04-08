Житель Днепра, продававший психотропы на территории Одесщины, может сесть на 12 лет

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

На днях в Одессе полицейские остановили легковушку под управлением 20-летнего жителя Днепра. Во время общения с кормчей были обнаружены внешние признаки опьянения, впрочем, пройти осмотр на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, он отказался. Следовательно, в отношении мужчины был составлен протокол и выписан штраф.

После этого правоохранители провели осмотр транспортного средства, в салоне которого обнаружили расфасованные вещества с характерной маркировкой. Правоохранители изъяли у мужчины 140 свертков с веществом, которое, по результатам экспресс-теста, оказалось психотропным. Ее происхождение и точный вес установят экспертные исследования.

Правоохранители выяснили, что он накануне связался с неустановленным лицом, которое за денежное вознаграждение поручило ему перевезти психотропные вещества из Днепра в Одессу и Николаев для дальнейшего сбыта.

Водителю грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области разыскивают подростка.