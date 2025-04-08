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08 апреля 2025, 03:05

На Прикарпатье из колодца достали тело женщины

08 апреля 2025, 03:05
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фото: ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области
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Трагедия произошла вечером 4 апреля в селе Коршев Коломыйского района. Тело погибшей из колодца достали спасатели

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

"По прибытии к месту вызова работники Службы спасения подняли тело женщины 1957 года рождения на поверхность и передали сотрудникам полиции", – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, в селе Большой Кучуров Черновицкого района 4-летний мальчик погиб, упав в 20-метровый колодец.

Ранее в Николаевской области девушка случайно упала в 10-метровый колодец. Пострадавшую достали спасатели.

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смерть Прикарпатье спасатели ГСЧС трагедия Ивано-Франковская область колодец
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